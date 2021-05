Don Franco saluta la città: ”Mi avete dato tanto, il mio cuore resta ad Agrigento”

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

L'arcivescovo ha rassegnato le proprie dimissioni per raggiunti limiti di età: oggi è il suo settantacinquesimo compleanno

“Sno contento di questi anni di presenza qui perché ho conosciuto tanta brava e straordinaria gente, l'augurio è quello che questa terra possa cambiare. Ho seminato con la speranza che il tempo possa trasformare questa terra che diventerà sempre più amabile. Anche da Roma la finestra del cuore su Agrigento resta aperta perchè ho ricevuto tanto in tredici anni di vita intensa e quindi me ne vado ricco”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del cardinale Francesco Montenegro che nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno si è dimesso da arcivescovo di Agrigento. Don Franco, così ama essere chiamato, in Cattedrale ha ricevuto l'affetto della comunità che lo ha salutato.