Tempi di attesa Asp, la manutenzione del sito è terminata: ecco quanto bisogna aspettare per un esame

A distanza di 2 mesi da quando Agrigentonotizie segnalò come fossero fuori uso le sezioni del sito on line dell'Asp dedicate al monitoraggio dei tempi necessari per una visita specialistica presso ospedali o strutture convenzionate, questi importanti presidi di trasparenza sono tornati operativi.

Adesso, a questo indirizzo on line è infatti possibile sapere quanti giorni servono per ottenere alcune prestazioni specialistiche in modo (ovviamente) gratuito o previo il pagamento del ticket.

Un elenco lungo e molto articolato, data la quantità di possibili esami che possono essere richiesti e il gran numero di strutture dove richiederli. Certo è che l'arco temporale indicato è amplissimo: si fa dai pochi giorni ai quasi tre mesi.

Per una risonanza magnetica al braccio destro (senza mezzo di contrasto) servono dai 2 (se andate a Licata) ai 51 giorni presso una struttura convenzionata (se gratis, ovviamente), ad esempio; per un'ecografia ginecologica, dai 3 ai 15 giorni; per un'ecografia alla mammella bilaterale, dai 2 ai 51 giorni; per una visita diabetologica di controllo si va dai 2 ai 57 giorni necessari al San Giovanni di Dio (ma sono molti meno se vi rivolgete al poliambulatorio), con 39 giorni necessari a Licata. Per un prelievo di sangue servono dai 2 ai nove giorni; per un'ecografia alla tiroide dai 2 ai 47 giorni; per una risonanza magnetica alla colonna vertebrale ci vogliono 54 giorni all'ospedale di Sciacca, 2 a quello di Canicattì o di Licata.

Per una visita allergologica ci vogliono poi dai 4 giorni del San Giovanni di Dio (2 se il paziente è pediatico) ai 40 del poliambulatorio di Canicattì, mentre le visite cardiologiche generiche richiedono dai 2 ai 43 giorni e quelle nefrologiche dai 2 ai 44 giorni.

Se dovete sottoporvi ad una risonanza magnetica al cervello con mezzo di contrasto, servono dai 3 giorni presso una struttura convenzionata ai 54 giorni presso il "Giovanni Paolo II" di Sciacca, con un record di 100 giorni presso una struttura convenzionata agrigentina. Ovviamente, previo semplicemente il ticket.

Insomma, numeri che dicono tutto ma non dicono nulla, soprattutto in una provincia così ampia da un punto di vista delle distanze. Per una persona priva di mezzo di trasporto proprio, infatti, Licata, Canicattì, Sciacca o Agrigento possono essere mete complesse da raggiungere, anche con i mezzi pubblici. Questo, quindi, può dilatare i tempi in forza dell'indisponibilità a raggiungere questo o quel complesso ospedaliero.