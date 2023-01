Immobile pericolante nel centro storico, il sindaco ai proprietari:" Va messo in sicurezza"

Immobile pericolante in salita Sant'Antonio, nei pressi di via Barone, nel centro storico: il Comune corre ai ripari. Il sindaco Francesco Miccichè, su proposta degli uffici, ha firmato un'ordinanza con cui impone ai proprietari di uno stabile in condizioni fatiscenti di eseguire dei lavori di messa in sicurezza per scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e privata.

Ai proprietari è stato intimato di provvedere entro 20 giorni con l'avvertimento di far pervenire un'apposita perizia giurata che attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori richiesti e "l'assenza di pericoli residui per la pubblica e privata incolumità".