Sale sul marciapiede con l’auto e rischia di travolgere i passanti: “beccato” dalle telecamere

Con la sua auto, una Peugeot rossa, è salito sul marciapiede sfruttando lo scivolo per disabili e ha percorso alcune decine di metri tra Porta di Ponte e via Gioeni rischiando di investire i passanti: persone che, incredule, hanno cominciato ad inveire contro di lui per fargli capire che stava compiendo un gesto folle.

L’uomo, un anziano che viaggiava con la moglie accanto, ha quasi colpito un gruppo di extracomunitari.

La zona, in quel momento, era piena di persone, anche turisti. A dirgli di fermarsi sono stati proprio loro, ma anche i commercianti che sono usciti dai loro negozi per vedere quell’incredibile scena.

L’anziano, alla fine, è riuscito a scendere dal marciapiede immettendosi in via Atenea con una serie di manovre, quando però era in vigore la zona a traffico limitato. E’ stato quindi filmato dalle videocamere di sicurezza che hanno proprio il compito di immortalare gli automobilisti che non rispettano la ZTL. Nei prossimi giorni, infatti, riceverà una multa da 96 euro ma potrebbe essere anche una sanzione ancora più salata visto la grave infrazione commessa.