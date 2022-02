Minorenne senza green pass in una sala scommesse, il questore la chiude per 5 giorni

Minorenne senza green pass in una sala scommesse di Agrigento: il questore Rosa Maria Iraci, in seguito a un controllo della polizia, ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività.

Il provvedimento, secondo quanto fa sapere la questura con una nota, "è stato adottato in seguito a un controllo amministrativo del personale della polizia di Stato dipendente dall'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, sezione volanti, e della divisione Pasi, in quanto all’interno dell’esercizio pubblico di raccolta di scommesse è stata accertata la presenza di una persona minore di 18 anni che è risultata, inoltre, sprovvista della certificazione verde obbligatoria per l'accesso".