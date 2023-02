Mr Rain non si esibirà per il Mandorlo in fiore: quando l'audace confusione dilaga si passa dalla videointervista alla smentita

"Purtroppo devo smentire che il cantante Mr Rain si esibirà in occasione del Mandorlo in fiore. Avevo appreso di un suo possibile inserimento nel programma e ne avevo sommariamente dato un'anteprima in un'intervista, ma si è trattato di un malinteso. Ho sbagliato e mi scuso per avere dato una notizia errata". E' con queste parole che è stata smentita, dall'amministratore del Distretto turistico Fabrizio La Gaipa, la partecipazione del rapper, classificatosi terzo a Sanremo, alla kermesse del Mandorlo in fiore che è in programma dal 5 al 12 marzo.

A pubblicare l'intervista video, con l'annuncio, di Fabrizio La Gaipa è stata AgrigentoNotizie. Intervista che è stata, acquisita la smentita, naturalmente subito cestinata.

Inevitabili alcune riflessioni, che si trasformano in interrogativi: perché prima di annunciare qualcosa non ci si documenta coscientemente? Gli annunci, mettendoci anche la faccia (si trattava di un'intervista video ndr.), si fanno soltanto quando quel "qualcosa" (sia un evento o meno) è concordato, certo e sicuro. I giornalisti riportano i fatti, le dichiarazioni. Qualunque essere siano, di qualunque argomento o natura. Spesso, forse fin troppo, vengono accusati di dare una visione distorta o falsa di un determinato fatto. Il lettore non pensa mai che magari il giornalista "X" ha ritenuto attendibile una fonte che, in realtà, non lo era. Talvolta si "gioca" anche a "rimpiattino" e la "colpa" è sempre del giornalista. Essere umano che, in quanto tale (sia esso pubblicista o professionista), e specie passando e correndo da un argomento all'altro, i suoi errori li fa! E li paga!

Ma talvolta - come è successo nell'arco di neanche un paio d'ore - apprende dell'arrivo in città, in occasione del festival internazionale del folclore, del rapper che ha ottenuto il "bronzo" a Sanremo. E lo apprende da una fonte ritenuta autorevole: l'amministratore del Distretto turistico. Salvo poi vedere, sempre a suo nome, una smentita perché "si è trattato di un malinteso".

Il "malinteso" - interno al Distretto (visto che ne ha parlato l'amministratore e non l'usciere del palazzo) - andava chiarito prima di rilasciare dichiarazioni e fare annunci. E andava chiarito su altri "fronti", non sulle testate giornalistiche.