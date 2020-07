Sagra annullata per paura del Covid: pagati 12mila euro di materiale promozionale

Annullamento del Mandorlo in Fiore, al Parco archeologico arriva un'altra salatissima "bolletta" da pagare. Nei giorni scorsi l'ente regionale ha provveduto a saldare una fattura da quasi 13mila euro per il pagamento di scenografie, elementi per il palco, stendardi, banner e doni per le delegazioni partecipanti.

"A seguito al verificarsi di un fenomeno epidemiologico infettivo di livello mondiale - dice la delibera -, il sindaco di Agrigento, facendo seguito alle direttive impartite dalle autorità sanitarie nazionali e dal Governo centrale ha annullato la manifestazione". Un annullamento che però è andato a cozzare con i l fatto che si necessitava di "tempi congrui per procedere alla fornitura" del materiale da stampare che è stata nel frattempo realizzata e consegnata al Parco.

Quindi, stante che l'annullamento è stato dettato da "fattori eccezionali del tutto indipendenti dalla volontà e dall'operato del comitato organizzativo", il Parco ha dovuto pagare gli importi in questione. Era già successo, ma le somme in ballo erano inferiori, che fosse necessario saldare gli alberghi per i due gruppi folk arrivati in città nonostante l'annullamento perché già presenti in città.