"Montagna" di sacchetti di rifiuti sulla terrazza Taglialavoro, elevate quattro sanzioni

Sacchetti di rifiuti, una mini “montagna”, sulla terrazza Taglialavoro, nei pressi della scalinata fra le vie Pirandello ed Empedocle e piazza Marconi. Dopo che, in tanti, Codacons soprattutto, hanno manifestato sdegno per le condizioni in cui s’è risvegliato l’angolo del centro cittadino, che ieri ha anche ospitato l’aperitivo dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non soltanto le ditte si sono mobilitate per la bonifica, ma gli agenti della polizia municipale sono riusciti anche ad elevare delle sanzioni. Ben quattro le multe fatte: due a dei privati cittadini e altrettante ai titolari delle attività commerciali presenti nella zona. I vigili urbani, assieme agli operatori ecologici, ieri mattina presto, si sono occupati di aprire i sacchetti e cercare di scovare documenti o elementi che potessero ricondurre all’identità dei “proprietari” di quei rifiuti. E ci sono, di fatto, riusciti perché, appunto, sono stati identificati due agrigentini e altrettanti gestori di locali. Tutti sono stati sanzionati. E la multa per gli esercizi commerciali non è affatto una bazzecola visto che si tratta di 600 euro. Qualora, poi, dovessero essere recidivi, rischiano anche la sospensione dell’attività. Ieri erano in corso verifiche mirate.

Già un paio di settimane fa, i vigili urbani – tornando a controllare i sacchetti della raccolta differenziata dei rifiuti – avevano multato prima i titolari di 7 locali e poi, nei giorni seguenti, altri tre. Nessuno di loro aveva correttamente differenziato i rifiuti e uno aveva, appunto, anche lasciato la spazzatura, un cumulo di rifiuti, a ridosso della scalinata che porta in piazza Stazione, trasformata in una sorta di discarica abusiva. Esattamente per come è stata ritrovata venerdì. Ieri mattina, la bonifica. Ma prima l’identificazione di chi aveva abbandonato quel cumulo di rifiuti e dunque le quattro sanzioni amministrative. L’attenzione della polizia municipale è tornata, già da un po’, a focalizzarsi sia sulla corretta esposizione della spazzatura, soprattutto lungo le vie del centro storico che ospitano bar, ristoranti e attività di vario tipo, sia sul corretto conferimento. Oltre che naturalmente sugli abbandoni.