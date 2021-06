S'intrufolano nella casa in ristrutturazione e portano via materiale elettrico: colpo da 5 mila euro

Forzano una finestra, si intrufolano in un’abitazione del viale Della Vittoria – dove erano in corso lavori di ristrutturazione – e rubano il motore del sistema di condizionamento centralizzato e diverso materiale elettrico. Un danno di circa 5 mila euro che è stato denunciato dalla proprietaria dell’immobile, una imprenditrice di 56 anni, alla stazione dei carabinieri di Canicattì.

Il colpo – nessuno si sarebbe accorto di nulla, né avrebbe sentito niente – sarebbe stato messo a segno tra il 25 maggio e lo scorso 8 giugno. Raccolta la denuncia di furto a carico di ignoti, i militari dell’Arma hanno avviato subito le indagini per provare a dare un nome e cognome agli autori del colpo. Impossibile ipotizzare, infatti, che ad entrare in azione sia stato un solo malvivente visto che di materiale elettrico ne sarebbe stato portato via un bel po’.

Servirà del tempo, però, per provare – laddove possibile – a mettere dei punti fermi nell’attività investigativa.