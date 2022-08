"Naturalmente Agrigento": ecco il nuovo progetto per valorizzare Rupe Atenea

Dopo l'affidamento in gestione dei giorni scorsi al Parco archeologico della chiesetta delle Forche e del percorso che conduce dalla zona sommitale della città al cimitero di Bonamorone, la Giunta comunale ufficializza il progetto “Naturalmente Agrigento”.

La proposta, presentata da CoopCulture - che rispose ad uno specifico bando insieme ad altre realtà - sarà finanziata con oltre 440mila euro provenienti dal Ministero del Turismo.

Obiettivo, dicono gli atti, "incrementare il posizionamento di Agrigento come destinazione, avvicinare la città verso nuove tecnologie, aumentare la sostenibilità come target di riferimento del settore per il futuro".

"Abbiamo colto al volo l’opportunità data dal Ministero del Turismo – ha dichiarato l’assessore Francesco Picarella – promuovendo un avviso per la selezione progettuale, raccogliendo interessanti idee. Il progetto selezionato prevede la realizzazione di App e mappe interattive per la fruizione dei percorsi naturalistici, un servizio di bike sharing elettrico, manutenzione straordinaria ed il rispristino di percorsi Rupe Atenea - Valle ed una serie di attività promozionali, con l’obiettivo di aumentare la presenza media dei turisti in città".