Gomme tagliate e carrozzeria rigata: agente di commercio nel mirino

Questa volta il “maniaco” delle auto non sembrerebbe entrarci nulla. Ha piuttosto tutte le caratteristiche del danneggiamento mirato quanto è avvenuto, nelle scorse ore, a Fontanelle. All’Opel di un agente di commercio quarantenne – macchina che era stata lasciata posteggiata lungo la pubblica via – sono state squarciate tutte e quattro le ruote e l’intera carrozzeria è stata rigata con un oggetto appuntito, forse un chiodo o una chiave. Dell’attività investigativa, ieri, si stavano già occupando i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Contrariamente a quanto è avvenuto nelle ultime settimane, tanto in centro quanto nelle periferie della città dei Templi, il raid sull’autovettura dell’agente di commercio non sembrerebbe essere casuale. Se per gli altri episodi s’è parlato, infatti, di un “maniaco” che riga e devasta la carrozzeria di macchine lasciate in sosta in vari punti della città, in questo caso invece – essendo stati tagliati anche i quattro pneumatici – sembrerebbe trattarsi di un avvertimento rivolto al quarantenne agrigentino. Servirà del tempo però affinché i poliziotti facciano chiarezza.