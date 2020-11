Sambuca e Lorraine Bracco, da un rudere di 1 euro ad una casa da sogno

Da un rudere di un euro può venire fuori un luogo incantato? Si. Parola di Lorraine Bracco. L’attrice, nell’ambito del progetto di rilancio del centro storico, ha acquistato casa a Sambuca di Sicilia. L’artista ha coinvolto anche delle persone dell’Agrigento. Operatori che l’hanno aiutata a realizzare una vera vera e propria location da sogno. Lorraine Bracco ne ha fatto uno show televisivo. Le immagini del rudere trasformato in “castello” sono andate in onda lo scorso venerdì. Le maioliche di Sicilia, le tende di un tempo ed una casa che rispecchia i gusti di un borgo antico. Sopralluoghi, difficoltà logistiche e tanto altro: tutto sarà raccontato nelle prossime uscite del format in onda su Hgtv.

"E' la cosa più folle che io abbia voluto fare - dice l'attrice in un'intervista - sono rimasta sbalordita dall'artigianato. Quando sono entrata, ho visto questi bellissimi pavimenti piastrellati sotto 3 pollici di polvere e sporcizia. Le persone che hanno costruito questa casa - continua l'attrice - Dio li benedica - erano artisti incredibili, hanno fatto tutto a mano. Non c'era cartongesso. Hanno fatto tutto con il gesso. È fantastico. Non vedo l'ora di passare due o tre mesi nella casa a Sambuca".