"Rubavano ferro lungo la porzione chiusa di statale 640", tre denunciati

Sono stati sorpresi - da una pattuglia della polizia Stradale del distaccamento di Canicattì - mentre stavano rubando tondini e altro materiale ferroso. Tre canicattinesi, già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

I tre si erano introdotti lungo la statale 640, all'altezza di contrada Roveto in territorio di Racalmuto. Una porzione di statale che già da diversi giorni è off-limits per nuovi lavori di ammodernamento da parte della Cmc di Ravenna. Su un autocarro Iveco avevano già iniziato a caricare tutto il materiale di ferro che trovavano, circa 400 chili. Speravano verosimilmente di passare inosservati visto che appunto quella porzione di statale è chiusa. Speravano forse d'essere scambiati come operai. I poliziotti della Stradale - che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale - si sono però insospettiti e hanno subito effettuato un controllo mirato, accertando appunto che i tre canicattinesi stavano prelevando abusivamente quel materiale ferroso. Un furto aggravato in piena regola. Ed è proprio per questa fattispecie di reato che i tre uomini - veri e propri "cacciatori" di ferraglia - sono stati deferiti.