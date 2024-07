"Rubavano ferraglia in un'impresa di energia elettrica": tre denunciati

Due canicattinesi e un romeno sono stati sorpresi in contrada Fauma, a Montaperto, mentre raccoglievano materiale ferroso già ammassato in un angolo dell'impresa "Biopower 3 srl". All'interno della ditta, i tre - stando a quanto è stato accertato dai carabinieri - si sono intrufolati dopo aver tagliato la recinzione esterna. E lo hanno fatto utilizzando arnesi da scasso che sono stati recuperati e sequestrati. E' per furto aggravato che i militari dell'Arma hanno denunciato i tre. Si tratta di un canicattinese disoccupato di 23 anni, un altro, bracciante agricolo, di 49 anni e un romeno, ma residente nella città dell'uva Italia, di 21 anni.

I militari dell'Arma della stazione di Montaperto sono intervenuti, e senza perder tempo, dopo aver incamerato una segnalazione al numero unico d'emergenza, il 112. E all'interno dell'impresa, produttrice di energia elettrica, hanno appunto trovato i tre che stavano raccogliendo ferraglia già in precedenza ammassata. Gli arnesi da scasso che hanno utilizzato per riuscire a tagliare la recinzione esterna, intrufolandosi, sono stati posti sotto sequestro.

