Tassista lascia lo zaino con 900 euro in macchina, due giovani mettono a segno il furto

Due ventenni, in maniera fulminea, hanno arraffato lo zainetto - lasciato all'interno della macchina - di un tassista quarantacinquenne. L'agrigentino era serenamente seduto al bar quando all'improvviso, nei pressi di via Pirandello, ha sentito un forte tonfo. Si è girato e, inevitabilmente, ha buttato l'occhio verso la sua autovettura da dove ha visto fuggire i due giovani che si erano appropriati dello zainetto.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, competenti per la zona Nord della città, sono subito intervenuti e hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I video ritraggono due giovanissimi, dei ventenni appunto, agrigentini che mettono a segno il furto. Sono in corso le ricerche dei ladri.

All'interno dello zainetto, il tassista aveva dei contanti, quasi 900 euro euro, documenti e carte di credito. Pare - secondo quanto viene raccontato lungo via Pirandello - che il quarantacinquenne avesse da poco prelevato ben 500 euro per pagare la bolletta dei rifiuti. Gli altri soldi erano l'incasso di una giornata di lavoro. Un bel gruzzoletto che ha però commesso la leggerezza di lasciare in macchina e con un po' di finestrino aperto.