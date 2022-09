Lascia lo zainetto sotto l'ombrellone e va al bar: al ritorno non trova più niente

Lascia lo zainetto sotto l’ombrellone e si allontana per andare al bar. Al ritorno, dopo pochi minuti, non trova più lo zainetto con tutto quello che conteneva, ossia il portafogli con denaro – circa 200 euro -, documenti e bancomat. E’ accaduto al lido Poliscia di Licata. Vittima del furto: un sessantacinquenne di Canicattì. L’uomo, fra incredulità e rabbia, ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, al commissariato di polizia della sua città.

Quanto è avvenuto a Licata non è affatto, in quest’estate, il primo furto in spiaggia. Sempre sull’arenile di Licata, nelle scorse settimane, i delinquenti hanno rubato il telefono cellulare di un bambino di 11 anni. Il piccolo, dopo aver utilizzato il telefonino, lo ha lasciato incustodito sul telo e si è allontanato verso il bagnasciuga. Non appena è stata fatta la scoperta, i genitori hanno provato a contattare il numero, ma il cellulare è risultato essere staccato.

Anche dopo quest’ennesimo furto, quello dello zainetto appunto, che s’è registrato nei giorni scorsi, da Canicattì, il fascicolo è stato naturalmente trasmesso ai colleghi del commissariato di Licata. Spetterà proprio a loro, per competenza territoriale, provare a ritrovare lo zainetto e ad identificare il ladro che, senza essere visto da nessuno, è riuscito, con nonchalance, a mettere a segno il furto. Furti, anche su autovetture lasciate nei pressi delle spiagge, si sono registrati sia nella stessa Licata che a San Leone, a Realmonte e a Siculiana. In questi casi, i ladri – sempre senza essere segnalati, né tantomeno beccati – sono riusciti a portar via quanto lasciato nell’abitacolo.