Lascia l'auto a pochi passi da palazzo D'Orleans e qualcuno sfonda il vetro e ruba lo zainetto del deputato Angelo Cambiano

Accade anche ai deputati. Accade di essere vittime di furti. Ed è successo ad Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata e parlamentare regionale del Movimento Cinque Stelle.

Nei giorni scorsi, ma la denuncia è stata formalizzata nella giornata di ieri, qualcuno ha mandato in frantumi il finestrino posteriore dell'auto, una Bmw X2, di Cambiano ed ha arraffato quello che di interessante ha trovato.

La vettura era stata lasciata posteggiata in piazza Enrico D'Orleans, angolo piazza Della Pinta, a Palermo. Ed è in quella piazza, a pochi passi dal palazzo che è sede della Presidenza della Regione Siciliana, mentre Cambiano era impegnato con lavori parlamentari, che dei balordi hanno sfondato appunto il finestrino dell'auto e hanno rubato uno zainetto, lasciato dentro l'abitacolo della Bmw, contenente documenti personali. Chissà i delinquenti cosa pensavano di trovare in quello zaino. Forse soldi, forse un pc, forse attrezzature tecnologiche. C'erano però invece soltanto dei documenti personali del deputato licatese.

Cambiano, al momento di riprendere la vettura, ha fatto la scoperta e non riusciva a credere ai propri occhi. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata presentata, nella giornata di ieri, al commissariato di polizia di Licata. E gli agenti della città del Faro hanno già trasmesso gli incartamenti ai colleghi del commissariato competente del capoluogo siciliano. Spetterà a loro occuparsi di accertamenti ed indagini per identificare, laddove possibile, il delinquente che non soltanto ha rubato lo zaino, contenente un borsello, al deputato regionale, ma che ha anche creato danni, e importanti, alla vettura di Angelo Cambiano.