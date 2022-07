Applica saturimetro a paziente del pronto soccorso e si allontana: apparecchio rubato

Saturimetro – dal valore di circa 300 euro – scompare all’interno dell’area Triage dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Qualcuno lo ha, di fatto, rubato ed è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si stanno occupando, attraverso un’attività investigativa mirata, di questo inusualissimo furto.

Un soccorritore del 118 – stando a quanto è stato ricostruito – ha messo il saturi metro ad un paziente che era arrivato al pronto soccorso di contrada Consolida. Una prassi, ormai, specie in determinati casi clinici. Il soccorritore si è, naturalmente, allontanato, lasciando in corsia il paziente. Dopo un poco – non è chiaro dopo quanto tempo – il saturimetro non c’era già più. Il paziente non lo aveva più posizionato. Lo stesso soccorritore ha provato a chiederne conto e ragione al paziente, ma l’uomo – a quanto pare – non avrebbe saputo fornire nessuna spiegazione. Non è escluso – anche se appare improbabile - che possa essere stato lo stesso paziente ad appropriarsene.

Così come non è escluso che possa essere stato sottratto – e sarebbe umanamente gravissimo visto che è stato portato via ad un paziente in ospedale – da qualcuno di passaggio nell’area Triage. Di fatto, è stata appunto formalizzata una denuncia di furto a carico di ignoti e i poliziotti della sezione Volanti hanno avviato verifiche e attività investigativa. Non è stato reso noto se nell’area di ingresso al Triage vi siano o meno impianti di videosorveglianza funzionati. Spetterà naturalmente agli agenti provare, laddove possibile, a fare chiarezza e ad identificare l’autore del furto. Perché, purtroppo, all’ospedale “San Giovanni di Dio” capita anche che vengano rubati i saturimetri.