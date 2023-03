Ladri in azione: rubato pc alla scuola dell'infanzia e danneggiato l'asilo nido

Dall’istituto comprensivo “Galilei”, plesso “Pinocchio” (che è la scuola dell’infanzia), hanno portato via un pc portatile. Dall’istituto “Asilo nido Girotondo” non sono invece riusciti ad arraffare nulla, ma hanno creato danni. Ladri scatenati nel fine settimana a Raffadali dove sono stati presi di mira, appunto, gli istituti scolastici di via Salerno. Quando, con precisione, il furto e il danneggiamento sono stati portati a termine non è chiaro. La scoperta è stata fatta lunedì, al momento della riapertura degli edifici scolastici. Sono stati subito chiamati i carabinieri ed è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti.

Nel plesso “Pinocchio”, i malviventi si sono intrufolati dopo aver mandato in frantumi una finestra. E l’unica cosa che c’era da arraffare – ossia un pc portatile – è stata fatta sparire. All’asilo nido “Girotondo” è stata invece danneggiata, e anche pesantemente, la porta di ingresso. Pare che i ladri abbiano rovistato un po’ ovunque, ma di fatto non hanno trovato niente da rubare.

I carabinieri della stazione di Raffadali hanno già, naturalmente, avviato le indagini. L’area di via Salerno, dove sorgono sia l’asilo nido che la scuola dell’infanzia, non è risultata essere però “coperta” da impianti di videosorveglianza. Telecamere che avrebbero potuto, inevitabilmente, indirizzare, e anche subito, l’attività investigativa.

Il danno provocato alle istituzioni scolastiche, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato nell’esatto ammontare. Non sarà ingente certamente, ma è inquietante che in una piccola realtà, qual è Raffadali, vengano prese di mira due scuole senza che nessuno si accorga di nulla, né senta niente. Perché, di fatto, nessuna segnalazione, nottetempo, è arrivata al numero unico d’emergenza, il 112.