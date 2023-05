Ladri anche alla Spresal: rubato pc e valigetta di documenti, importanti i danni provocati

Non soltanto esercizi commerciali e palestre. Ma anche il Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) di via Esseneto.

Non sembra esserci pace, nelle ultime due settimane, per il centro di Agrigento dove, durante la notte, si mettono all'opera dei ladri. Non c'è certezza naturalmente, anche se i dubbi sono tanti, che si tratti sempre della stessa "mano".

Nella notte fra martedì e mercoledì, i delinquenti si sono introdotti appunto nello stabile, dopo aver forzato la porta di ingresso, che ospita Spresal e hanno rubato un computer portatile e una valigetta contenenti documenti d'ufficio. Solo documenti. Chissà cosa pensavano di trovarvi i malviventi.

Ma sono state anche, purtroppo, danneggiate 8 porte: quelle degli uffici dove i delinquenti si sono intrufolati e dove, cercando a destra e a manca, hanno messo tutto a soqquadro. Forzati anche due distributori di snack e bevande.

A denunciare, presentandosi alla stazione dei carabinieri, il furto è stato il direttore del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. E i militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini. Pare che nella zona di via Esseneto, laddove c'è Spresal, vi siano telecamere di videosorveglianza. Verosimilmente, gli investigatori hanno già acquisito i filmati e li stanno già passando al setaccio.