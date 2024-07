Anche l'Arpa finisce nel mirino dei ladri: forzata la finestra e rubato materiale informatico

Hanno forzato, forse addirittura mandato in frantumi, la finestra del pianterreno, si sono intrufolati e dopo aver rovistato in tutti gli uffici, hanno portato via quello che di valore hanno trovato: materiale informatico. A essere presa di mira, e "visitata", è stata la sede Arpa di Agrigento. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata già formalizzata alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini.

Il furto di pc e di altri supporti informatici è stato compiuto fra le ore 14 del 26 giugno e le 7 dell'indomani. La denuncia è stata formalizzata soltanto venerdì mattina. Il danno non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare economico, ma verosimilmente non è di poco conto. L'area di via Crispi, dove c'è la sede Arpa, non è coperta da sistemi di videosorveglianza. E questa mancanza rende, naturalmente, più complicata l'attività investigativa.

