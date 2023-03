Criminali in azione: tagliano l'inferriata, entrano nel negozio e rubano materiale elettronico

Hanno addirittura tagliato, e lo hanno fatto in maniera indisturbata, una parte dell’inferriata. Si sono introdotti – fra le ore 2,30 e 2,40 – nell’attività commerciale di elettronica, all’ingrosso e al dettaglio, di via Dinoloco e hanno rubato vario materiale elettronico. Ma hanno anche danneggiato, per arraffare quei quattro spiccioli contenuti nelle casette, i distributori di snack e bevande situati nel negozio. Dopo il furto di telefonini avvenuto nella vicina via Manzoni a fine febbraio scorso, qualcuno – verosimilmente una banda – ha colpito l’attività commerciale di via Dinoloco. E lo ha fatto, appunto, senza che nessuno si accorgesse, né sentisse, nulla. A fare la scoperta l’indomani mattina, al momento della riapertura dell’esercizio commerciale, è stato il proprietario: un commerciante agrigentino quarantasettenne che ha presentato una denuncia, per furto appunto, alla stazione dei carabinieri di Agrigento. Il danno non è stato quantificato nell’esatto ammontare, ma è coperto – per fortuna per il commerciante – da assicurazione.

I carabinieri hanno avvisato la Procura della Repubblica, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta e sono state avviate le indagini. Un’attività investigativa che è passata, inevitabilmente, dall’esame della zona. E in via Dinoloco è stato accertato che esistono impianti di videosorveglianza. Scontato – nonostante non trapeli nessuna indiscrezione al riguardo – che il primo passaggio investigativo dei militari dell’Arma sia stato proprio quello di verificare se le telecamere possano aver ripreso, o meno, qualche dettaglio utile all’inchiesta.

Lo scorso fine febbraio, non a moltissima distanza, qualcuno era riuscito a forzato la saracinesca d’ingresso di un negozio di via Manzoni, dal quale si sono impossessati di cinque Iphone, sette cellulari Samsung e 200 euro in contanti. Al proprietario dell’attività commerciale venne provocato un ingente danno. Intervennero le pattuglie della sezione Volanti, ma all’arrivo degli agenti dei malviventi non c’era più alcuna traccia.