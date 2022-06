Ladri senza freni: si ruba anche l'impianto di automazione del cancello

Hanno rubato, verosimilmente durante le ore serali o di notte, i braccetti del cancello, la centralina, il lampeggiante e due sensori. Cancello automatico fuori uso, questo hanno trovato i proprietari dell’appezzamento di terreno – nei pressi di un noto mobilificio di contrada Grottarossa, che nulla a che vedere con il terreno, – dove vengono coltivate delle piantagioni. Un’area dove c’è anche un fabbricato, di circa 150 metri, adibito a deposito.

Il danno provocato dal furto è stato quantificato in circa 1.300 euro. Ma è stata, inevitabilmente, soprattutto, la vicinanza con il mobilificio – che non è stato però toccato dai delinquenti - ad inquietare. A formalizzare la denuncia di furto, a carico di ignoti, è stato il proprietario dell’appezzamento di terreno: un canicattinese di 46 anni, che nulla ha appunto a che vedere con il mobilificio. A raccogliere la denuncia, i poliziotti del commissariato di Canicattì che hanno, naturalmente, subito avviato le indagini. Un’attività investigativa che si preannuncia però decisamente complicata visto che la proprietà non è dotata di impianti di videosorveglianza. Dal magazzino di 150 metri non è stato portato via nulla, la porta di ingresso è rimasta infatti perfettamente chiusa.