Rubato il registratore di cassa al "paninaro" di Cannatello: indagini

Il registratore di cassa, ormai vuoto, è stato ritrovato a poca distanza. Come i ladri siano riusciti a portar via quell’apparecchiatura, che conteneva parte dell’incasso di una serata di lavoro, resta un mistero. Eppure il furto, messo a segno su un furgoncino che si occupa di vendita e somministrazione di panini e bibite, è avvenuto. E s’è materializzato nella zona di Cannatello, laddove l’ambulante è solito piazzare il proprio mezzo e mettersi al lavoro. A denunciare il furto è stato proprio il commerciante: un quarantaduenne di Agrigento. A raccogliere la querela, a carico di ignoti, sono stati gli agenti dell’ufficio Denunce della Questura. E i poliziotti della sezione Volanti si sono subito occupati dei riscontri necessari per avviare l’attività investigativa. Non sarà semplice però, stando a quanto è emerso, identificare il balordo, o i balordi, che si è messo all’opera riuscendo a rubare il registratore di cassa che conteneva circa 30 euro, parte appunto dell’incasso di una serata di lavoro. Non vi sarebbero impianti di videosorveglianza, né pubblici, né privati, laddove l’ambulante quarantaduenne è solito piazzarsi. E nessuno, fra le altre cose, avrebbe visto, né sentito nulla. Il furto è avvenuto negli scorsi giorni, ma soltanto ieri la notizia è trapelata dal riserbo investigativo. Appare evidente che i poliziotti abbiano tentato di non lasciare – con il fitto silenzio – nessun margine al delinquente, provando appunto ad identificarlo.

Non è escluso comunque che i ladri possano anche essere stati in due, uno magari rimasto a fare da “palo” e l’altro che ha portato via, dal furgoncino dei panini, il registratore di cassa. Un’apparecchiatura che è stata poi, appunto, ritrovata a poca distanza rispetto a dove è solitamente posteggiato il furgoncino. I ladri hanno arraffato il contenuto e se ne sono, di fatto, sbarazzati.