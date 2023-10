Non solo auto: rubato anche il furgone di un'impresa agricola a Canicattì

Non soltanto auto. Anche i furgoni vanno a ruba a Canicattì dove, durante la notte, è stato portato via un furgone, un Fiat Doblò, di un'impresa che commercia in frutta.

L'allarme è stato diramato alle forze dell'ordine e un po' in tutta la provincia polizia e carabinieri stanno cercando di ritrovare il Fiat Doblò dell'azienda canicattinese. Scontato, ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che verrà verificata l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza a presidio della ditta. Le eventuali registrazioni potrebbero, del resto, servire per cercare di raccogliere elementi necessari ad identificare chi ha, in maniera preventivata, ha rubato il mezzo.