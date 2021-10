Scompare climatizzatore dall'hub vaccinale del Palacongressi: è stato un furto

Nessuno sembrerebbe essersi accorto di nulla. Nessuno avrebbe notato movimenti, né presenze sospette. Eppure il climatizzatore portatile – di proprietà dell’Asp di Agrigento – è scomparso dal centro hub vaccinale del Palacongressi del Villaggio Mosè. Un furto. Una razzia messa a segno fra le ore 9 e le ore 13 dei giorni scorsi. A denunciarla alla stazione dei carabinieri del rione commerciale è stato il medico responsabile del centro hub vaccinale. Il danno, almeno al momento della denuncia di furto a carico di ignoti, non è stato quantificato nell’esatto ammontare. Non è coperto però da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri, raccolta la segnalazione, hanno subito avviato le indagini e il primo passo mosso è stato – inevitabilmente – quello della verifica di un eventuale impianto di sorveglianza posto a presidio del Palacongressi del viale Leonardo Sciascia. Non sono risultate esserci telecamere di videosorveglianza però. E questo non è un elemento di poco conto, anzi. Sarà complicato – almeno così sembrerebbe – riuscire ad identificare chi è riuscito, senza destare sospetti appunto, a portare via dai locali del centro hub vaccinale il climatizzatore portatile. Come sempre avviene è stata informata la Procura della Repubblica e le attività investigative vengono svolte, almeno per il momento, a carico di ignoti.

Difficile – ma non escluso – che ad agire possa essere stato qualcuno che, al Palacongressi, vi si è recato per sottoporsi ad una dose di vaccino anti-Covid. Servirà del tempo, ammesso che sia possibile tracciare la giusta strada investigativa, per fare chiarezza e provare a dare un nome e cognome all’autore di un furto che ha colpito un centro pubblico, aperto a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus.