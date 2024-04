Lascia l'Iphone in macchina e si allontana per pochi minuti: occasione ghiotta per il ladro che arraffa il cellulare

La leggerezza costa cara. Sempre.

Trentanovenne lascia l'Iphone in macchina e si allontana, senza chiudere la vettura, per una manciata di minuti. Tanto è bastato a un delinquente, che quasi sicuramente ha visto parcheggiare la donna e s'è accorto che non aveva bloccato le portiere, per arraffare il nuovissimo telefono cellulare e sparire nel nulla.

È accaduto nel centro urbano di Agrigento, in pieno giorno. Scontato che l'agrigentina non s'aspettasse una simile "sorpresa". Non è chiaro se la donna abbia dimenticato il cellulare nell'abitacolo della sua vettura o se, dovendosi allontanare per pochissimi minuti, non ha temuto "d'incontrare" delinquenti lungo la sua strada. Così non è stato però. E anche questo caso dimostra, così come era già accaduto in via Cicerone dove un altro automobilista ha lasciato la macchina aperta e incustodita e gli hanno rubato il borsello con documenti, effetti personali e carte di credito, quanto sicurezza o leggerezza costano care. Anzi carissime.

La trentanovenne, così come aveva fatto l'automobilista derubato lo scorso 5 marzo in via Cicerone, ha formalizzato denuncia di furto, a carico di ignoti, alle forze dell'ordine. Per la razzia del borsello, i poliziotti della sezione Volanti della questura, negli scorsi giorni, hanno denunciato un 53enne catanese.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.