Lascia il furgone della ditta posteggiato e gli rubano carrello e materiale

Lascia, momentaneamente, il furgone della ditta in cui lavora posteggiato in via Monsignor Licata e, al ritorno, trova il portellone aperto. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, è riuscito a rubare il carrello per il trasporto della merce e diversi oggetti da lavoro.

Protagonista, suo malgrado, del furto è stato un agrigentino sessantaduenne che ha formalizzato denuncia alla caserma “Anghelone” della Questura.