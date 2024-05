Sparisce nel nulla l'autocarro di una ditta di trasporti: avviate le indagini

È sparito nel nulla. Non si tratta di uno scooter o, per quanto possa essere complicato nasconderla, di una Fiat Panda. Ma di un autocarro Fiat Iveco. Ed è accaduto, niente di meno, che di pomeriggio in una zona del centro: in via Buozzi a Ravanusa. A rivolgersi ai carabinieri, dopo che appunto non ha più ritrovato il Fiat Eurocargo, è stato un auto trasportatore di 55 anni.

Il mezzo è risultato essere intestato ad una ditta di autotrasporti ed è, per fortuna, coperto da assicurazione.

I carabinieri della stazione di Ravanusa raccolta la denuncia a carico di ignoti hanno avviato le indagini per cercare di raccogliere tracce e indizi che conducano all'identificazione del balordo o dei balordi che sono entrati in azione. Non filtrano indiscrezioni, di nessun tipo, sulla pista che i carabinieri stanno già seguendo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire anche il nostro canale