Ruba un borsello, svuota il portafogli e con la PostaPay va al supermercato a fare la spesa

Lascia il borsello sul furgone per una manciata di minuti, giusto il tempo per effettuare una consegna. Rientrando nell'abitacolo si accorge che la borsa non c'era più: qualcuno, senza essere visto e forse anche perché aveva dimenticato di chiudere a chiave la portiera, l'aveva rubata. E' accaduto ad un lavoratore di Canicattì a Vittoria dove, appunto, il ventunenne si era recato per lavoro.

I carabinieri di Vittoria, ai quali il giovane si era rivolto, poche ore dopo lo hanno avvisato d'aver ritrovato il borsello. Mancavano le 45 euro che aveva con sè e le chiavi di casa. Vi erano invece ancora la carta d'identità, la tessera sanitaria e la PostaPay. Controllando, tramite app, il ventunenne ha accertato che chi aveva rubato il borsello le 12,48 e le 12,53 aveva fatto due pagamenti da 23,08 e 24,40 euro nello stesso identico supermercato. Scontato dunque che prima di abbandonare il borsello con tutto il suo contenuto, il ladro ha arraffato i soldi e s'è fatto la spesa. Il giovane, mettendosi in contatto con la polizia di Vittoria, ha appurato che il supermercato è dotato di impianto di videosorveglianza. Ed è per questo motivo che, a Canicattì, ha formalizzato una denuncia al commissariato di polizia. Verosimilmente, nella speranza di identificare il ladro, verranno acquisiti - e i poliziotti di Canicattì hanno già trasmesso la denuncia ai colleghi di Vittoria - i filmati della videosorveglianza.