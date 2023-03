Forzano la saracinesca del negozio e rubano 12 telefoni cellulari, ma anche soldi

Hanno forzato la saracinesca d’ingresso e con nonchalance si sono impossessati di cinque Iphone, sette cellulari Samsung e 200 euro in contanti. E’ nella centralissima via Manzoni, ad Agrigento, che dei malviventi, nella notte fra lunedì e ieri, hanno messo a segno il furto. E al proprietario dell’attività commerciale è stato provocato un ingente danno.

Erano le 3,30 circa quando al numero unico d’emergenza, il 112, è arrivata la segnalazione da parte del titolare del negozio. Subito sono accorse le pattuglie della sezione Volanti della Questura, ma all’arrivo degli agenti dei malviventi non c’era più alcuna traccia. I delinquenti erano riusciti a scappare e, a quanto pare, non lasciarsi tracce dietro le spalle. Anche il proprietario dell’attività commerciale è, inevitabilmente, accorso sul posto ed ha constatato che i ladri sono riusciti a rubare 12 telefoni cellulari, fra cui cinque Iphone, e 200 euro in contanti lasciati in cassa.

Dopo le ricerche, fatte durante la notte, fra la via Manzoni e zone limitrofe – che hanno dato, appunto, esito negativo -, i poliziotti hanno avviato le indagini per provare a raccogliere indizi o elementi utili all’identificazione dei balordi. Il riserbo è categorico, ma è scontato che gli investigatori abbiano già verificato tutti gli impianti di videosorveglianza presenti lungo la via Manzoni. Non sarà un lavoro semplice, quello dei poliziotti. Scontato anche il fatto che si proverà, laddove dovessero venire accesi, a tracciare i telefonini.