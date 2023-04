Anche gli specchietti retrovisorsi vanno a ruba: "colpita" l'auto di un 62enne

Anche gli specchietti vanno a ruba. Sembra strano, anzi stranissimo, specialmente in tempi - come quelli attuali - in cui bastano 4 clic su vari portali internet per trovare offerte, anzi offertissime perfino su usato di ogni tipo. Eppure qualcuno, senza essere visto, né tanto meno sentito, è riuscito a smontare, e a rubare, gli specchietti retrovisori di un'autovettura, una Fiat Panda, lasciata parcheggiata lungo la via Imera.

A fare la scoperta, non riuscendo a credere ai propri occhi, è stato il proprietario dell'autovettura. Non un incidente, non un raid vandalico come tanti, un po' in tutta la provincia se ne registrano. Ma un furto in piena regola. L'agrigentino, un sessantaduenne, non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia e formalizzare una denuncia a carico di ignoti.

I poliziotti hanno subito controllato l'area dove è avvenuto, in pienissimo centro, il furto e hanno acquisito già più filmati di videosorveglianza. Non è esclusa una svolta investigativa, ossia l'identificazione del balordo.