Ladri scatenati visitano casa di un imprenditore: rubati contanti, 14 orologi, preziosi, una scacciacani e una pistola

Hanno rubato 8.500 euro in contanti, la divisa da guardia zoofila, una scacciacani con 5 munizioni, una pistola da esposizione non utilizzabile, 14 orologi e diversi monili in oro. Colpo grosso, anzi grossissimo, quello portato a termine nel centro di Canicattì, in danno di un imprenditore, guardia zoofila, di 54 anni. Delle indagini si stanno già occupando i carabinieri che hanno raccolto la denuncia di furto.

I malviventi, a quanto pare, hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa e tra il 29 aprile e il primo maggio sono entrati in azione. Hanno prima forzato il portone d'ingresso della palazzina e poi si sono messi all'opera, arraffando tutto quello che di valore e d'interesse hanno trovato. Fra le cose d'interesse, appunto, è stata portata via anche la divisa da guardia zoofila del 54enne, la scacciacani modello Walther Pkk e una pistola d'esposizione che però - stando alla denuncia dell'imprenditore - non è utilizzabile.

L'esatto ammontare del furto non è stato ancora quantificato, ma visto che i delinquenti hanno portato via anche 8.500 euro in contanti, ben 14 orologi e diversi preziosi, il bottino dovrebbe essere di diverse decine di migliaia di euro. Un colpo importante e non coperto da assicurazione.