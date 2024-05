Altro negozio di ortofrutta nel mirino dei ladri: rubati i soldi lasciati nel registratore

Ancora un furto in città. Questa volta è "toccato" a un negozio di ortofrutta in via Caduti di Marzabotto a Villaseta. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, né avrebbe sentito rumori sospetti durante la notte. La scoperta è stata fatta di mattina, al momento della riapertura dell'attività commerciale. Subito è stato lanciato l'Sos al numero unico d'emergenza e nel rione satellite della città dei Templi si sono precipitati i carabinieri del nucleo Radiomobile.

I malviventi sono riusciti a entrare nel negozio forzando la porta d'ingresso. Senza troppe fatiche, si sono appropriati del denaro che era stato lasciato nel registratore di cassa. Il danno non sarebbe stato ancora quantificato nell'esatto ammontare.

L'area - stando a quanto trapela - è coperta da impianti di videosorveglianza. E le registrazioni sarebbero state già acquisite dai militari dell'Arma che, coordinati dalla procura della Repubblica, si stanno occupando dell'attività investigativa.

Negli ultimi mesi, ad Agrigento, si sta registrando una nuova alzata di testa da parte della criminalità. Non c'è certezza che ad agire sia sempre la medesima banda di criminali. Potrebbero anche trattarsi di "mani" differenti.

