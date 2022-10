Usano l'impalcatura e salgono fino al secondo piano: rubati soldi, preziosi e pelletteria di marca in casa di 32enne

Esce per fare la spesa e dopo un paio d’ore viene avvisata, telefonicamente, dalla vicina di casa che la porta della sua abitazione era aperta. Rientrata in fretta e in furia ha trovato l’uscio forzato e all’interno tutto a soqquadro. Dalla residenza della pensionata ottantaduenne, in via Duca Degli Abruzzi, è risultato mancare soltanto un telefonino. Forse i ladri non hanno fatto in tempo a continuare a rovistare, forse non hanno trovato null’altro di interessante. Dopo l’intervento dei carabinieri, la pensionata ha formalizzato denuncia di furto in commissariato.

E’ andata molto meglio, invece, ai delinquenti che hanno visitato la residenza, di via Iotti, di una trentaduenne. Hanno arraffato quattro mila euro in contanti, braccioli, collane, orecchini, perle, orologi di marca, borse e pelletteria di marca, una aspirapolvere Folletto, vari oggetti di bigiotteria e perfino un paio di occhiali da sole sempre di marca. I ladri, in questo caso, approfittando, verosimilmente, dell’impalcatura montata per il rifacimento del prospetto del palazzo, sono riusciti ad arrivare al secondo piano e ad entrare da una finestra. L’appartamento non è risultato essere dotato né di allarme, né di impianto di videosorveglianza. Ma la residenza è assicurata anche contro i furti.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, dopo aver raccolto, nei giorni scorsi, anche questa denuncia di furto, hanno avviato le indagini. L’obiettivo, in entrambi i casi, è riuscire a trovare elementi per identificare i balordi.