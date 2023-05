"Ripulita" l'abitazione di un commerciante ambulante: portati via contanti e monili da rivendere

Evidentemente sapevano. Sapevano, grosso modo, quello che avrebbero trovato. E forse che non sarebbe stato poco.

Un furto da oltre 6 mila euro - contanti, oggetti vari e monili in argento - è stato portato a termine nell'abitazione di uno straniero, un pakistano, nel centro storico di Agrigento. Dei balordi, durante la notte, hanno "visitato" la residenza e l'hanno praticamente "ripulita", portando via quanto l'uomo aveva guadagnato in tanti giorni di lavoro e tutti gli oggetti che avrebbe dovuto ancora vendere.

Ad essere "colpito" è stato, infatti, un immigrato, commerciante ambulante. Un uomo, presente regolarmente sul territorio italiano, che ha già denunciato alla polizia.

Purtroppo nell'area dove sorge l'abitazione non ci sono telecamere di videosorveglianza, né pubbliche e nemmeno private. E questo non aiuterà l'attività investigativa per identificare i ladri.