Ladri in casa di un operaio durante il pomeriggio: portati via contanti e preziosi

Approfittano della momentanea assenza dei padroni di casa e fra le ore 16 e le 21 riescono ad intrufolarsi in un'abitazione di via Dei Fiumi e a rubare soldi e monili in oro. E' accaduto domenica. La scoperta è stata fatta dal padrone di casa, un operaio ventinovenne. Sono stati chiamati i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè ai quali è stata formalizzata la denuncia a carico di ignoti.

Il danno provocato alla famiglia non è stato ancora quantificare e comunque non risulta essere coperto da nessuna polizza assicurativa.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Pare che l'area sia interessata da sistemi di videosorveglianza. E questo potrebbe aiutare, e non poco, l'attività investigativa. Non filtrano indiscrezioni comunque.