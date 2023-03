Si ruba di tutto: arraffati sensori, kit automazione, centralina di un cancello e perfino la telecamera

Si ruba di tutto. Anche la centralina, due braccia del cancello elettronico, la lampada, quattro sensori automatici e una telecamera di videosorveglianza posta a presidio della casa di campagna. E' accaduto in contrada Rinazzi, a Canicattì, in danno di un settantaduenne: il proprietario dell'appezzamento di terreno.

La vittima del furto, consumatosi negli scorsi giorni, non ha potuto far altro che presentarsi in commissariato e denunciare la razzia. I poliziotti hanno avviato le indagini, ma l'unica telecamera di videosorveglianza che avrebbe anche potuto indirizzare l'attività investigativa è stata, appunto, rubata. Al momento non è stato, dunque, possibile identificare i ladri, ma le indagini vanno avanti per cercare - anche se il furto è stato messo a segno in un'area di aperta campagna - di dare nome e cognome a chi ha agito.