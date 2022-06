Rubati scooter e moto nel giro di poche ore: c'è la stessa mano dietro i due colpi?

Una motocicletta e uno scooter. Fra contrada San Giusippuzzo e San Leone sono due i mezzi che sono scomparsi – rubati – nel giro di poche ore. Ad indagare, su entrambi gli episodi, sono i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, quale primo passaggio investigativo, hanno verificato la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza.

A San Giusippuzzo, un sessantottenne agrigentino ha lasciato posteggiato, forse come sempre, una motocicletta Honda Sh. Avrebbe dovuto, o meglio voluto, riprenderla l’indomani mattina, ma la due ruote non c’era più. Durante la notte, qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito a portarla via. A San Leone, invece, un giovane ha posteggiato il suo ciclomotore Piaggio, nei pressi di alcuni locali della movida lungo il viale Delle Dune, alle ore 23 circa. Poco meno di due ore dopo, al momento di riprenderlo, lo scooter era sparito. A denunciare il furto, in questo caso, è stato il genitore del ragazzo: un agrigentino di 55 anni.

I poliziotti, acquisite le denunce a carico di ignoti, hanno subito effettuato il classico sopralluogo di rito e hanno appunto verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Telecamere che, naturalmente, potrebbero dare il giusto input investigativo. Fitto è, inevitabilmente, il riserbo investigativo degli agenti della sezione Volanti che, ieri, appunto, non hanno lasciato trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni.