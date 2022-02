Lavori ad una palazzina con il bonus 110%, rubati i fogli di isolamento termico

Sono riusciti a portar via 153 fogli di isolamento termico per cappotto, fogli imballati e pronti per la collocazione. Non c’è pace a Canicattì dove i ladri, adesso, si spingono anche a portar via – determinando un danno di circa 1.600 euro – il materiale che serviva per dei lavori edili su una palazzina. Lavori realizzati con il bonus 110%. A fare la scoperta, in quella che in via Della Costituzione, avrebbe dovuto essere un’ordinaria giornata di lavoro è stato il titolare dell’impresa edile che s’è subito rivolto ai poliziotti del commissariato cittadino per formalizzare una denuncia a carico di ignoti.

Gli agenti, avviando le indagini, hanno appurato che l’area di cantiere seppur opportunamente recintata è comunque facilmente accessibile. Per i ladri – una vera e propria banda – non sarà stato dunque difficile, muovendosi soprattutto con il favore dell’oscurità, riuscire ad arraffare quei fogli per l’isolamento termico. E non s’è innescato neanche l’allarme che è attivato sul ponteggio, mentre il materiale era stato lasciato poggiato a terra, di fatto, appunto, pronto alla collocazione. I poliziotti hanno avviato le indagini, ma purtroppo né sulla palazzina oggetto di lavori, né sull’area circostante sono risultate essere presenti telecamere di videosorveglianza, né pubbliche, né private.