Svaligiata casa di pensionato 89enne: portata via perfino l'auto, danno di oltre 20mila euro

Hanno rubato tutto quello che di "interessante" hanno trovato: monili in oro, due tv color e una Fiat 124 Sider. Un danno di oltre 20mila euro per il proprietario dell'abitazione di Menfi "visitata" da una banda di balordi. La denuncia è stata già presentata alla stazione dei carabinieri di Menfi e i militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare i ladri. Difficile, forse addirittura impossibile, pensare ad un delinquente solitario. Verosimilmente dovrebbe essere entrata in azione una banda. Ma spetterà, naturalmente, ai carabinieri cercare di fare chiarezza e di tracciare la giusta pista da seguire per arrivare all'identificazione dei criminali.

Il furto è stato portato a termine approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa. I malviventi sono riusciti a intrufolarsi nell'abitazione di via Mirabile, a Menfi, e, dopo aver rovistato in ogni dove, hanno rubato monili in oro e due televisori. Dall'abitazione, continuando a cercare, sono poi passati al garage dove hanno trovato una Fiat 124 Spider e anche l'autovettura s'è, di fatto, dissolta nel nulla. Ma la macchina, almeno quella, era coperta da polizza assicurativa contro il furto.

Il danno, provocato ai proprietari dell'abitazione di Menfi, è stato quantificato in oltre 20mila euro.

Fatta la scoperta, il pensionato 89enne ha formalizzato - non ha potuto far altro - una denuncia, a carico di ignoti, per furto. E i militari dell'Arma di Menfi, dopo aver informato la procura della Repubblica di Sciacca che coordinerà tutti i passaggi investigativi, hanno avviato le indagini.

