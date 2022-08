Entrano in casa con una chiave passepartout e rubano monili, soldi e suppellettili: colpo da oltre 10 mila euro

Hanno utilizzato una chiave passepartout. Senza nessuna fatica, e approfittando dell’assenza dei proprietari che erano fuori per la notte di Ferragosto, dei malviventi sono riusciti a portar via tutto quello che di prezioso hanno trovato nella casa di via Nilde Jotti a Canicattì. A sparire sono stati ben 2.300 euro in contanti,ma anche monili in oro e in argento, orologi e suppellettili vari. Il danno economico provocato ai proprietari della residenza è stato quantificato – e non è affatto coperto da polizza assicurativa – in oltre 10 mila euro.

A formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, è stato – recandosi alla stazione dei carabinieri di Canicattì – il padrone di casa: un rappresentante di commercio cinquantenne. I militari dell’Arma hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento che ha, naturalmente, aperto un fascicolo d’inchiesta e hanno avviato le indagini.

Non ci sono indiscrezioni sull’attività investigativa, ma non è escluso che uno dei primissimi passi investigativi mossi sia stata la verifica della presenza o meno di impianti di videosorveglianza pubblici o privati tanto lungo la strada dove sorge la residenza “visitata” dai criminali, quanto nelle immediate vicinanze. Appare scontato che servirà del tempo, agli investigatori, per mettere dei punti fermi.