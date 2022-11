Banda di ladri "visita" tre appartamenti: aprono la cassaforte e arraffano soldi e gioielli: danno da 80 mila euro

Hanno rovistato in tre appartamenti, tutti nello stesso stabile appartenenti a diversi membri di un'unica famiglia, e hanno portato via tutto quello che di prezioso - e il bottino è stato grosso, anzi grossissimo - sono riusciti a trovare: orecchini, bracciali, collane, anche di perle. E' stato stimato in oltre 40, se non addirittura 50, mila euro il danno, relativo agli oggetti in oro e preziosi, provocato - dai delinquenti - che hanno fatto "visita" negli immobili di Seccagrande a Ribera. Ma sono stati portati via anche 30 mila euro circa in contanti. I balordi non è escluso che sapessero perché sono anche riusciti, forse dopo aver tentato di scardinarla, ad aprire la cassaforte che era sistemata in uno sgabuzzino, cassaforte coperta dalla porta di una scarpiera.

I proprietari degli appartamenti erano, nel frattempo, al lavoro. Non è escluso che i criminali avessero studiato, ed anche accuratamente, ogni loro movimento ed abitudine. La cassaforte, pare che sia stata aperta a colpi di mazza. A chiamare i proprietari degli appartamenti è stato un vicino di casa che, rientrando, ha notato la porta di ingresso aperta e la luce accesa. Inevitabilmente è dilagata la paura. Uno dei proprietari degli appartamenti è subito accorso e non ha potuto far altro che constatare che qualcuno aveva, appunto, scardinato la porta di ingresso. Mossi un paio di passi all'interno dell'abitazione, l'uomo si è ritrovato davanti agli occhi il disastro: tutto era stato messo a soqquadro.

Sono stati subito, naturalmente, chiamati i carabinieri della tenenza cittadina. Secondo quanto riferito dalle stesse vittime del maxi furto, è giunta sul posto - dopo un po' d'attesa - la prima pattuglia disponibile che è arrivata dalla stazione di Calamonaci. I carabinieri hanno effettuato il sopralluogo di rito e le ricerche in tutto il circondario. Non è saltata fuori nessuna traccia, né indizi dei criminali. Adesso, i militari dell'Arma della tenenza di Ribera si stanno occupando delle indagini. E il riserbo è più che categorico. Nessuna indiscrezione, neanche la più piccola, viene fatta trapelare.

A quanto pare, qualche residente della zona, nel pomeriggio, aveva sentito dei forti rumori, come se fossero in corso da qualche parte dei lavori edili. A quei rumori, ritenendoli "frutto" di un cantiere, non è stato dato però nessun peso, cioè nessuno si è allarmato. E' verosimile che il furto - una maxi razzia - sia stata messa a segno proprio in quel momento.

Spetterà ai carabinieri, che dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti dal sessantottenne, hanno già in corso le indagini, provare a dare un nome e cognome ai delinquenti. Purtroppo sullo stabile non risultano esserci impianti di videosorveglianza e questo, naturalmente, avrebbe potuto velocizzare, oltre che rivelarsi determinante, le indagini dei militari.