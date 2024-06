Fanno la posta alla famiglia ed entrano in azione appena si allontanano: svaligiata un'abitazione

Probabilmente lo tenevano d'occhio. Forse avevano perfino studiato orari e spostamenti. Ed è proprio approfittando della momentanea assenza del sessantasettenne pensionato, e dei suoi familiari, che i ladri sono riusciti - e senza neanche forzare porta o finestre - a intrufolarsi nell'abitazione. Dopo aver rovistato fra cassetti ed armadi, dalla residenza di Fontanelle sono stati portati via tutti i preziosi ritrovati. Un colpo da diverse migliaia di euro. Il tutto, in pieno giorno.

La scoperta è stata fatta, dai padroni di casa, nell'esatto momento in cui hanno aperto la porta d'ingresso e varcato la soglia. Gli agrigentini si sono ritrovati davanti agli occhi l'inferno: tutto era a soqquadro. È stato lanciato l'Sos e a Fontanelle si sono precipitati i carabinieri. Sono state avviate le indagini. Ad agire, a quanto pare, sarebbero stati almeno in due, due "topi d'appartamento" che sono riusciti ad entrare in casa senza neanche lasciare segni di effrazione. Non è escluso, ma non ci sono certezze al riguardo, che possa essere stata utilizzata la cosiddetta “chiave bulgara”.

