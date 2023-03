I padroni di casa sono al lavoro e i ladri gli svaligiano l'abitazione: rubati 5 mila euro di gioielli

In pieno giorno, senza essere visti, né tanto meno sentiti, sono riusciti a intrufolarsi in un'abitazione del viale Della Vittoria di Canicattì e hanno rubato tutto quello che di prezioso sono riusciti a trovare. A essere portati via sono stati tutti i monili in oro della famiglia, preziosi dal valore di circa 5 mila euro.

A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, è stato il proprietario: un impiegato quarantanovenne. Il furto è stato messo a segno fra le 7,45 e le 14,10 di venerdì, durante la momentanea assenza dei padroni di casa. Chi ha agito è riuscito a entrare nella residenza, e ad avere vita facile, dopo aver forzato la porta d'ingresso.

Il canicattinese ha chiamato, una volta fatta la scoperta, i carabinieri e a loro ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Il danno provocatogli non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

Sono state avviate le indagini per provare a identificare i "topi d'appartamento". Non sarà semplice, ma i militari dell'Arma della stazione di Canicattì non sono affatto intenzionati a demordere.