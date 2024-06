Rubati fitofarmaci e prodotti per l'agricoltura: danno da 22 mila euro per azienda

Non soldi e nemmeno gioielli. Sono stati rubati fitofarmaci e prodotti per l'agricoltura. Ad essere presa di mira è stata un'azienda di viale Cannatello ad Agrigento. Un colpo, da 22mila euro, realizzato durante la notte. Senza che nessuno si accorgesse, né sentisse nulla. A denunciare il furto, dopo che la mattina, al momento della riapertura, ha fatto la scoperta è stato l'imprenditore canicattinese trentottenne. L'uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione del Villaggio Mosè che hanno già avviato le indagini per cercare di identificare i balordi.

Il furto è stato portato a termine fra le 19,30 e le 7,30, durante l'orario di chiusura dell'attività commerciale. I ladri sono riusciti ad intrufolarsi nei locali dell'azienda dopo aver forzato il cancello d'ingresso. Sono stati appunto arraffati e portati via fitofarmaci e prodotti per l'agricoltura. Il danno provocato all'impresa, quantificato appunto in 22 mila euro, è risultato essere coperto da polizza assicurativa.

I militari dell'Arma, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, hanno avviato le indagini e hanno subito acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di viale Cannatello.

