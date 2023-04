Forzano la finestra della scuola elementare, si intrufolano e rubano 20 pc portatili

Venti computer portatili sono stati rubati dalla scuola elementare "Padre Gioacchino La Lomia" di via San Vincenzo a Canicattì. E' accaduto nell'arco di poco meno di 50 minuti, nel pomeriggio, di mercoledì scorso. Durante questo arco di tempo, qualcuno - senza essere visto, né tanto meno sentito - è riuscito dopo aver forzato una finestra, al piano terra, dell'istituto scolastico, ad intrufolarsi e ad arraffare i 20 pc portatili.

La scoperta è stata fatta al momento della riapertura della scuola elementare. L'insegnante, responsabile dell'istituto "Padre Gioacchino La Lomia", ha formalizzato una denuncia di furto, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Canicattì. E i militari dell'Arma, dopo aver notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per provare ad identificare i delinquenti. Perché appare scontato che ad agire siano state più persone, non certamente - visto che sono stati portati via 20 computer portatili - un delinquente solitario.

Il danno provocato alla scuola non è stato quantificato e, comunque, non è coperto da assicurazione.