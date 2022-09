Ladri al liceo Scientifico: portati via 6 computer portatili e una cassa acustica

Forzano una porta secondaria d’ingresso e una grata di ferro e riescono ad introdursi all’interno del liceo Scientifico “Sciascia” di via Pier Paolo Pasolini. Scuola dalla quale la banda di ladri è riuscita a portare via ben sei computer portatili e una cassa acustica. Il furto, verosimilmente messo a segno all’alba degli scorsi giorni, è stato denunciato alla stazione dei carabinieri di Canicattì dal dirigente scolastico dello stesso liceo Scientifico. Il danno provocato all’istituzione scolastica non è stato ancora quantificato nell’esatto ammontare e non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri hanno, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, informato la Procura della Repubblica e avviato l’attività investigativa. Scontato il dettaglio – che non è affatto di poco conto – che ad agire non sia stato un delinquente solitario, ma una banda. Era da un po’, praticamente da quando è finito l’anno scolastico, che non venivano messi a segno furti negli edifici scolastici. Adesso, riavviata l’attività d’istruzione, i delinquenti sono, di fatto, tornati a farsi concretamente vivi.