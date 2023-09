Rubati 2.500 metri di cavi di rame, danno da 100mila euro e difficoltà per ridare la luce agli abitanti di Sciacca

I "cacciatori" di "oro rosso" - che hanno rubato circa 2.500 metri di cavi in località San Calogero a Sciacca - hanno provocato danni per circa 100mila euro. Un furto che ha creato problemi, e non di poco conto, alla pubblica illuminazione. Dopo un controllo è risultato, fra l'altro, che i cavidotti non sono in buone condizioni e dunque i cavi di rame non potranno essere facilmente reinseriti. Secondo quanto ha reso noto l’assessore alla Pubblica illuminazione, Salvino Patti, la riparazione completa prevede 3 chilometri di linea per due dei quali sarà necessario ricollocare i cavidotti.

Per intanto, stando a quanto emerge, il Comune dovrebbe intervenire su un tratto di circa 600 metri, dove ci sono più abitazioni, per mettere in sicurezza gli abitanti.