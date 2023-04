Ladri in azione anche in campagna: rubati attrezzi agricoli e motozappa

Non soltanto soldi e preziosi. Ma anche attrezzature agricole e motozappe vanno a ruba. Così è successo in zona Villaggio Mosè dove dei malviventi hanno tagliato la recinzione dell'appezzamento di terreno e una volta intrufolatisi hanno raccolto tutti gli strumenti agricoli che sono riusciti a trovare e perfino una motozappa. Un furto in piena regola che ha creato danni ad un agrigentino sessantasettenne.

L'uomo, fatta la scoperta, con l'amaro in bocca visto che quelle attrezzature gli servivano per la manutenzione del suo appezzamento di terreno, s'è recato dalla polizia ed ha formalizzato denuncia a carico di ignoti. Gli agenti hanno naturalmente, subito, avviato le indagini per provare ad identificare i ladri.

Il danno provocato all'agrigentino non è stato quantificato nell'esatto ammontare.